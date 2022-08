Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona nei giorni scorsi ha deliberato di stanziare le seguenti somme:

€ 1.500,00 a favore del Comitato Autunniamo di Pontecurone (Al) quale contributo per la realizzazione dell’edizione 2022 di Autunniamo per la valorizzazione delle attività artigiane e commerciali del paese;

€ 18.000,00 a favore della Diocesi di Tortona quale contributo per l’organizzazione del “Perosi Festival 2022” in occasione dell’anniversario del 150° anno dalla nascita del Maestro;

€ 3.500,00 a favore dell’AVIS Comunale Tortona quale contributo a sostegno dei costi di stampa/distribuzione del materiale divulgativo e formativo per la promozione della donazione di sangue volontaria per sensibilizzare la popolazione e attività di formazione.

€ 2.000,00 a favore della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali – Onlus di Sanremo (IM) quale contributo per l’organizzazione del convegno internazionale di studi “The disasters of war/I disastri della guerra – Why save the culture/Perché salvare la cultura”.