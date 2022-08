Il caldo torrido dei giorni scorsi ha costretto uno studio privato studio privato, ubicato a lato di un appartamento sito presso un Condominio nel centro urbano di Tortona a tenere accesso per molte ore un condizionatore d’aria. Peccato che i vicino hanno lamentato che il condizionatore era troppo rumoroso e così hanno deciso di informare il Comune di Tortona.

Quest’ultimo attraverso un sopralluogo del personale preposto al controllo ha richiesto la collaborazione da parte di Arpa così da verificare l’effettivo livello di inquinamento acustico.

Considerato che al fine di mitigare il disagio provocato dall’impianto stesso, pur considerate le alte temperature del

periodo, lo Studio ha provveduto a mantenere per buono tempo l’impianto spento e posto che tale condizione risulta non risolutiva a lungo termine, è stato programmato da parte di Arpa, a seguito di accordo fra le due parti, di eseguire una misura chiedendo di mettere in funzione l’impianto secondo le tempistiche richieste;

Visto l’esito di tali accertamenti eseguiti dall’ARPA dalla cui Relazione Tecnica si evince che all’interno dell’appartamento dei vicini le immissioni sonore prodotte dall’impianto di condizionamento presentano valori non accettabili; il Comune di Tortona ha ordinato ai titolari dell’impianti di condizionamento di provvedere entro 30 giorni ad eseguire idoneo intervento di manutenzione finalizzato al rientro nei limiti acustici delle immissioni sonore prodotte dall’impianto di condizionamento a servizio dello studio.

