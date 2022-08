Da giovedì 18 agosto a domenica 21 agosto, dalle 19.00 alle 24.00, Bordighera sarà teatro della nuova edizione di “Agorà – Arte nella Città Alta” uno degli eventi più attesi e amati dell’estate della città delle palme.

Con la direzione artistica di Fabio Falone le piazzette, i carugi ed i bastioni del borgo diventeranno la quinta per le opere di 20 artisti che dialogheranno con il tempo e la storia attraverso pittura, scultura e fotografia. La parte iniziale del percorso, in particolare, vedrà come elemento predominante la natura, mentre a seguire le tematiche si faranno volutamente più eterogenee e aperte alla lettura del pubblico.

Ogni sera appuntamenti collaterali arricchiranno l’evento espositivo e canto, teatro e musica creeranno una suggestiva esperienza di interazione tra le arti.

– Giovedì 18 agosto, alle ore 21.30 in Piazza P. G. Viale si terrà il concerto “InCanto” con la cantante soprano Claudia Sasso, che sarà accompagnata al pianoforte dal Maestro Antonio Puntillo.

– Venerdì 19 agosto, dalle ore 20.30 in poi lungo il percorso, spazio a “Suoni e Colori”, performance reading teatrale diffuso a cura di Liber Theatrum, e al reading teatrale a cura di Valentina Gallinella.

– Sabato 20 agosto risuoneranno le note del duo di violoncello Fend-Armony, Nadia Fascina ed Enrico Di Crosta (dalle 20.30 lungo il percorso) e della world music dei Taità (dalle 21.30 in piazza P. G. Viale).

– Domenica 21 agosto, dalle 19.00 in piazza dei Lavatoi il laboratorio artistico a cura di Monica di Rocco e Mamadou T. K. e dalle 19.30 in piazza P. G. Viale l’incontro con gli artisti a cura di Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo.

Agorà – Arte nella Città Alta sarà inaugurata giovedì 18 agosto alle 18.30.