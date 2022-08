Domani, martedì 30 agosto, a Torotna, saranno inaugurate le due nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici realizzate dalla società Simecom in piazza Brigata Alpina Taurinense (zona viale Dellepiane) e in piazza Loreto.

Saranno presenti il Sindaco Federico Chiodi, il Vicesindaco Fabio Morreale, il direttore commerciale di Simecom Stefano Guazzo e la responsabile del progetto Arianna Gandolfi. Appuntamento in piazza Brigata Alpina Taurinense.