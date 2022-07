Volge al termine anche per quest’anno la rassegna concertistica “Val Curone in musica“, che si è dimostrata in grado di promuovere il territorio nonostante tutte le fatiche e le difficoltà legate alla coda della pandemia.

“Siamo molto felici della riuscita degli eventi – sottolinea Don Paolo Padrini, direttore artistico della rassegna – e che si sia potuti ripartire con la musica dal vivo anche all’interno del nostro bellissimo territorio“.

Venerdì 15 luglio, infatti, alle ore 21 si terrà nella piazza dell’Oratorio dell’Assunta a San Sebastiano Curone l’ultimo dei quattro concerti organizzati per valorizzare gli splendidi borghi della Val Curone.

La rassegna quest’anno ha visto esibirsi sul palco, di fronte ad un vasto consenso di pubblico, artisti di fama internazionale affiancati ai migliori giovani provenienti dai conservatori del Piemonte.

Il concerto di venerdì, organizzato in collaborazione con il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara, vedrà esibirsi il duo formato da Christiana Coppola (violoncello) e Ludovica De Bernardo (pianoforte). Le due giovanissime artiste eseguiranno la Sonata in mi minore op.38 di Johannes Brahms (1833-1897) e la monumentale Sonata in la maggiore di César Franck (1822-1890).

Anche l’appuntamento di questa settimana rientra nella collaborazione con il Perosi Festival. Il Perosi Festival ha sempre voluto, infatti, mantenere il collegamento con i conservatori e con i giovani musicisti.

“Il concerto realizzato nelle scorse settimane in collaborazione con il Conservatorio ‘Verdi’ di Torino e questo realizzato con il Conservatorio ‘Cantelli’ di Novara – prosegue Don Paolo Padrini – ancora una volta sanciscono alcuni valori che sono importanti per il festival. Ovvero che sia fondamentale dare opportunità di crescita e lavorative a giovani musicisti, non solo per parlare di ‘promozione dei giovani’ ma anche per lasciare spazio ai giovani musicisti. Il secondo valore è la collaborazione con realtà artistiche del Piemonte per la crescita del nostro territorio“.

L’ingresso, come a tutti gli altri concerti, è libero ed è l’occasione per passare una serata all’insegna della grande musica classica prima delle ferie estive.

Tutti gli eventi lo ricordiamo saranno gratuiti e ad ingresso libero. Info al numero 3939403564