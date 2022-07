Venerdì 29 luglio, alle ore 21, il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina organizza, nell’ambito delle iniziative estive, il laboratorio ludico-didattico “Giochiamo con la storia!”.

I bambini e le loro famiglie potranno cimentarsi, lungo il suggestivo percorso della Sezione Archeologica del MARM, nei giochi dell’infanzia dell’epoca romana.

Attraverso una ricostruzione tramite le fonti storiche e archeologiche, i visitatori potranno riscoprire in modo divertente come trascorrevano il tempo libero gli abitanti del Lucus Bormani duemila anni fa, sperimentando in prima persona i giochi delle noci come quello del piano inclinato o il gioco del delta, gareggiando in prove di abilità e toccando con mano corredi e oggetti ricostruiti a grandezza naturale.

E’ gradita la prenotazione allo 0183.497621 (dalle 9 alle 12) o all’indirizzo mail museodiano@istitutostudiliguri.191.it. La tariffa è di € 2,50 a partecipante.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per informazioni & prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Ingresso 2022: intero € 3.00, ridotto € 2.00.