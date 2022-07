Secondo appuntamento domani, venerdì 29 luglio (ore 21.30), nel teatro all’aperto sito del parco di Villa Scarsella, a Diano Marina, per l’11° Emd Festival di Diano Marina. Dopo il grande successo della serata inaugurale, il Gran Galà della Danza in occasione del quale è stato consegnato il Premio Città di Diano Marina ad Oriella Doriella, va in scena, per la prima volta in Liguria, il concerto dal titolo Walt Disney Magic & Music, ovvero l’esecuzione delle più belle colonne sonore della Walt Disney, quelle che hanno colorato di sogni l’infanzia di ogni bambino. Uno spettacolo, per tutta la famiglia, che ha fatto registrare grande successo nelle precedenti uscite in altre importanti località.

Sarà una straordinaria occasione per far tornare indietro negli anni anche le persone più mature, mentre i più giovani potranno vivere le magiche atmosfere dei cartoni animati che hanno fatto la storia. Sul palco i solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria, diretti dal maestro Andrea Albertini, con la partecipazione straordinaria del trio vocale Blue Dolls (Daniela Placci, Flavio Barbacetto, Mariana Bonanzone). Saranno loro ad interpretare le musiche legate ai film e alle serie di Walt Disney. In programma i brani tratti da Cenerentola, La bella addormentata nel bosco, Mary Poppins, Gli Aristogatti, Robin Hood, La bella e la bestia, La carica dei 101, Alladin, Il Re Leone e Frozen, oltre ad alcuni medley.

Musiche di grandissima qualità compositiva. La Walt Disney Corporation ha infatti posto sempre molta attenzione alla musica dei propri filmati, assoldando grandi autori e straordinari cantanti: Alan Menkel, Elton John, John Kander e così via. Non è azzardato sostenere che la grandezza dei film della Walt Disney sia in parte frutto delle colonne sonore, forse al pari dell’animazione e della creatività. Le suggestive immagini dei film, proiettate su grande schermo in contemporanea alla esecuzione dei vari brani, completeranno una serata di grandi emozioni.

A questo link una breve anteprima video: https://fb.watch/ewOPwv6rJc/ https://www.facebook.com/EstateMusicaleDianese/videos/1000254817318090/

I biglietti sono in prevendita presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina (ore 9.30-12.30) e presso Gianna Viaggi a San Bartolomeo al mare. Posto unico: 20 euro, per gli under 14 prezzo speciale di 10 euro.

Info: 338.1118108. Info: www.emdfestival.it

Il cartellone completo dell’Emd Festival

Diano Marina – Teatro Verde di Villa Scarsella – inizio spettacoli: ore 21.30

Venerdì 22 luglio

Gran Galà della Danza

Spettacolo di balletto classico e moderno

Posto unico: 15 euro

Venerdì 29 luglio

Wakt Disney Magic & Music

Le più belle colonne sonore dei cartoni animati

Posto unico: 20 euro

Martedì 2 agosto

Madama Butterfly

Opera lirica completa in forma completa, di Giacomo Puccini

Primo settore 28 euro, secondo settore 24 euro

Venerdì 19 agosto

Abba Dream Show

Concerto spettacolo della Tribute Band degli Abba

Posto unico: 20 euro

Martedì 23 agosto

Singing Musical

Affascinante viaggio da Gershwin ai Queen, dai primi del ‘900 ai giorni d’oggi

Posto unico: 20 euro

Sabato 27 agosto

La Vedova Allegra

Operetta in tre atti, di Franz Lehar, con la Compagnia Teatro Musica ‘900

Primo settore: 25 euro, secondo settore: 20 euro

Riduzione Under 14 per tutti gli spettacoli: 10 euro

Informazioni e prenotazioni: tel. 338.1118108 – info@emdfestival.it