Una città sempre più rivolta al futuro e soprattutto ai giovani: per questo motivo il Comune di Tortona ha deciso di istituire la Consulta dei Giovani.

La decisione è arrivata durante la seduta del Consiglio Comunale e la decisione nasce anche dal fatto che attraverso le Consulte, i Coordinamenti permanenti ed i Tavoli, gli Enti Locali sono in grado di rilevare i bisogni del territorio e tradurli in strumenti di politica e governo della comunità e che l’ambito giovanile ha caratteristiche proprie che devono essere studiate ed ascoltate per includere nelle scelte politiche dell’Ente buone pratiche di partecipazione attiva.

Per questi e tanti altri motivi il Comune di Tortona ha deciso di mettere in atto l’iter necessario per la stesura di un nuovo Regolamento per la costituzione della Consulta Comunale dei Giovani e attivare la Consulta Comunale dei Giovani entro il 4°trimestre 2022.

La Consulta Comunale dei Giovani avrà lo scopo di sviluppare ed ampliare i canali di comunicazione tra i giovani e le istituzioni, riconoscendo l’importanza della realtà giovanile, stimolandone la partecipazione e costituendone fondamentale strumento di conoscenza, attraverso la partecipazione del volontariato nell’elaborazione delle politiche giovanili dell’Amministrazione. La partecipazione attiva oltre a basarsi su un dialogo diretto tra persone deve sfruttare anche i nuovi mezzi di comunicazione come i social media.

La mozione presentata dalla maggioranza è stata illustrata dal Consigliere Filippo Fava. Al termine del dibattito la mozione è stata approvata con i voti della maggioranza, astenuti i Consiglieri di opposizione.

NELLA FOTO IN ALTO ANNA SGHEIZ IL CONSIGLIERE PIU’ GIOVANE DI TORTONA