Nella tarda mattinata del 10.07.2022, due cittadini di nazionalità francese si sono presentati presso il Commissariato di Sanremo per segnalare la scomparsa di un loro amico, in vacanza con loro per il week end nella città dei fiori.

I due uomini, hanno riferito di aver perso le tracce dell’amico intorno alle ore 05.00 circa., dopo aver trascorso la serata insieme in un locale sito in questo centro.

Alle ore 16.50 circa, un equipaggio della squadra volante del Commissariato, dopo varie ed approfondite ricerche, rinveniva all’interno di una intercapedine tra la strada e una struttura in cemento, il cadavere di un uomo, che dalle fattezze fisiche e dall’abbigliamento sembrava essere proprio lo scomparso segnalato poco prima.

Sul posto interveniva altresì la Polizia Scientifica e il medico legale al fine di risalire alle cause del decesso, immediatamente veniva informato l’AG.

Venivano escussi gli amici del defunto, che riconoscevano il defunto come il loro amico scomparso, per ricostruire la serata trascorsa insieme e contestualmente venivano informati i familiari di quanto accaduto, il tutto con l’ausilio di un interprete di lingua francese.

Dalle attività svolte si presume che la morte sia conseguenza di una autonoma caduta accidentale.