Sono indette due selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di una graduatoria per l’eventuale assunzione dei seguenti profili professionali “Responsabile Ufficio Turistico IAT” nella città di Tortona e “Addetto Ufficio Turistico IAT” nella provincia di Alessandria.

Scadenza: 12 luglio 2022, ore 18.00

Per maggiori informazioni

Consultare gli avvisi pubblicati sul portale Alexala – Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria