“Speravamo di iniziare bene, ma siamo andati oltre ogni previsione”. Valerio Urso saluta così lo straordinario successo delle prime due serate del M&T Festival, in entrambi i casi Piazza Torre Santa Maria pienissima, anche se con pubblici diversi. Mentre lunedì erano più numerosi i curiosi, attratti dall’incontro con Joe Bastianich (il quale ha dichiarato di essersi trovato molto bene, di aver mangiato benissimo e di voler tornare quanto prima), martedì è stata una vera e propria festa dei musicisti della provincia e non solo: tutti o quasi presenti per ammirare le performance di Paul Gilbert che non si è fatto pregare ed ha dato fondo a tutti i virtuosismi del suo repertorio, finendo con firmare le chitarre di molti appassionati.

Tutti gli spettacoli del M&T Festival sono ad ingresso libero.

XXVIII M&T FESTIVAL – Musica e teatro

Da lunedì 4 a sabato 9 luglio – ore 21.30

Piazza Torre Santa Maria



Martedì 5 > Paul Gilbert trio live tour

Mercoledì 6 > The Mons

Giovedì 7 > Noreda Graves “Introducing Noreda” LIVE TOUR

Venerdì 8 > “Sono nato delicato” (dal cabaret a James Taylor), di Nosei Alinghieri, con Andrea Maddalone

Sabato 9 > Nico Morelli UnFOLKettable two

TUTTI I GIORNI IN SPIAGGIA

Ore 10.30 Drumcircle in spiaggia

Ingresso libero