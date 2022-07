Al via a San Sebastiano Curone la rassegna cinematografica all’aperto “Cinema Sessanta” che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Solferino, ogni mercoledì, alle ore 21:30, a partire dal 13 luglio fino al 3 agosto.

A comporre il cartellone dei film in programma, quattro pietre miliari del cinema degli anni Sessanta visti attraverso lo sguardo lucido e sprezzante di alcuni dei più grandi registi del periodo.

Si partirà il 13 luglio con il film “Il vedovo” (1960), commedia nera sospesa tra cinismo e irriverente comicità del maestro Dino Risi, per continuare il 20 luglio con “Hollywood party” (1968), capolavoro di Black Edwards con l’istrionico Peter Sellers nei panni di un irresistibile attore indiano. Il 27 luglio sarà la volta de “La voglia matta” (1962) di Luciano Salce con il grande Ugo Tognazzi in una commedia che racconta con sarcasmo lo scontro tra generazioni, per finire, il 3 agosto, con “L’appartamento” (1960) film vincitore di 5 premi Oscar, del mostro sacro del cinema statunitense Billy Wilder che dirige un cast di stelle (Jack Lemmon, Shirley MacLaine su tutti).

L’ingresso sarà a offerta libera e i posti limitati.

Dalle ore 21:00 la programmazione cinematografica sarà anticipata e arricchita da proiezione di fotografie d’epoca e contemporanee che ritraggono paesaggi e volti di San Sebastiano e della val Curone.

Inoltre, dalle ore 20.30 alle 24, alla Casa del Principe Doria sarà inoltre visitabile gratuitamente e senza prenotazione la mostra “Toro-Europa” e la raccolta di utensili di Piero Leddi.

Nei ristoranti e bar di San Sebastiano sarà possibile gustare menu e aperitivi dedicati prima della proiezione.