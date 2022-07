È stato inaugurato presso il Voltone, nel parco del Castello di Tortona, una nuova postazione DAE con il defibrillatore donato alla città da Mariella Cosentino, nell’ambito del progetto “Tortona Città Cardioprotetta” che prevede l’installazione di apparecchi salvavita in punti strategici in città e nelle frazioni (sono già cinque dall’avvio del progetto), oltre a corsi gratuiti per la cittadinanza, organizzati grazie al contributo del Rotary Club Tortona, che nel 2022 hanno già fatto registrare il “tutto esaurito”.

