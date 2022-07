Nella serata del 30 giugno personale dipendente è intervenuto in frazione Spinetta Marengo per i rilievi di un incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli. A seguito dei controlli di routine è emerso che uno dei due conducenti si trovava sotto l’effetto di sostanze alcoliche con un tasso alcolemico di oltre 4 volte limite massimo consentito dalla legge, motivo per il quale oltre al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo.

Correlati