Domenica 3 luglio, alle ore 21.00 , presso il campetto dell’Oratorio (ex Aurora) della parrocchia di Santa Maria Assunta in via Cavour 38 , l’Associazione culturale “Il paese di Don Orione A.P.S.” presenta il libro fotografico storico “Il nostro ORATORIO”( un percorso fra ricordi, testimonianze, fotografie di vita vissuta in parrocchia) a cura di Claudia Nalin e Marzia Cadenini, con la collaborazione di tanti pontecuronesi.

L’evento fa parte del pacchetto di iniziative promosse in paese per celebrare il 150° anniversario della nascita del Santo e cade nel giorno (3 luglio) in cui, 130 anni fa, Don Orione inaugurò il suo primo oratorio festivo.

Attraverso una ricca raccolta fotografica e la narrazione di tanti testimoni, il volume ripercorre quasi 50 anni di storia dell’oratorio parrocchiale, evidenziandone i momenti di vita più significativi e soffermandosi sui personaggi che hanno rappresentato l’oratorio stesso e che ne hanno costituito l’anima operativa. Sfogliando le pagine si potrà compiere una specie di viaggio nel tempo, dagli anni ’40 agli anni ’80; si potranno incontrare i ragazzi in campeggio a Caldirola, i “canarini” che giocano a calcio nell’amato campetto, gli atleti del maestro Colla, le piccole guardie svizzere in processione con la statua della Madonna d’Itatì, gli spericolati piloti dei go-kart, l’indimenticato don Mario Picchi, le bambine del “coretto”, i giovani esuberanti del G.P.G., e tanti altri personaggi che hanno popolato l’oratorio negli anni passati.

I molti pontecuronesi che, con grande disponibilità, hanno raccontato i loro ricordi, sono tornati bambini e hanno manifestato nostalgia e rimpianto per quel luogo della loro infanzia e gioventù che ha tanto contribuito alla loro formazione e crescita, fornendo una solida base sulla quale costruire il futuro.

Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto al progetto del nuovo oratorio, con l’auspicio che torni ad essere, come in passato, per grandi e piccoli, un luogo di amicizia, di rispetto reciproco, di condivisione e di crescita.

In caso di maltempo l’evento si terra’ presso la Collegiata di S.Maria Assunta.