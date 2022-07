A Serravalle Scrivia, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Novi Ligure hanno rintracciato una giovane donna mentre camminava, smarrita, lungo i binari.

Dopo essere giunta in stazione, dove aveva appuntamento con un operatore scolastico, non trovando il varco del sottopasso ferroviario che conduce all’uscita, si è incamminata per oltre un km.

lungo il marciapiede, nelle ore più calde del giorno, a poca distanza dai binari dove passano i treni a velocità elevata.

Impaurita, la giovane ha inviato le fotografie del luogo dove si trovava al suo insegnante che la ha fatte visionare subito agli operatori Polfer, i quali hanno immediatamente individuato la posizione della ragazza, hanno fatto ridurre la velocità dei treni e si sono recati tempestivamente sul posto, dove l’hanno rintracciata, tranquillizzata e rifocillata.

Una volta riaccompagnata in stazione, la giovane ha potuto ricongiungersi al suo insegnante.

Correlati