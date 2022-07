Torino è una città ricca di opportunità, non solo lavorative, ma anche culturali e formative. Decidere di trasferirsi con la famiglia a seguito, dunque, può essere una buona idea per conciliare la propria realizzazione lavorativa con un buon livello di qualità della vita.

Il capoluogo piemontese, infatti, è sede di molti poli universitari prestigiosi, specie attinenti agli indirizzi del Politecnico, ma è sede anche di numerose industrie di fama mondiale, come la FIAT, di musei dal grande valore storico e architettonico, come il museo Egizio, il secondo più grande al mondo, il museo del Cinema, all’interno dell’imponente Mole Antonelliana.

È una città, quindi, che concilia l’arte all’architettura e sposa storia e innovazione in un connubio che convive serenamente e trasuda da ogni angolo della città.

In un luogo così frizzante, anche le famiglie più numerose possono trovare il loro spazio accontentando le esigenze di tutti i componenti.

Certo, molto dipende dalla zona in cui si sceglie di vivere, perché, come ogni metropoli, anche Torino è composta da diversi rioni, ognuno con caratteristiche e peculiarità differenti.

Il Centro Storico rimane sempre la zona più affascinante e ricca di opportunità da vivere, è servita bene dai servizi essenziali e si presenta estremamente raffinata con i suoi palazzi signorili e le piazze che sembrano salotti. Qui si può conciliare facilmente il lavoro con lo svago e la vita di famiglia, almeno se si è disposti a rinunciare a un po’ di tranquillità tipica di un quartiere residenziale.

Questa, invece, potrebbe essere appagata maggiormente in zone come Crocetta, rione molto prestigioso, ricco di attrazioni di grande richiamo sia dal punto di vista architettonico che artistico.

Se si è in cerca di quartieri ben collegati, Santa Rita può rispondere a questa esigenza, poiché crocevia dei principali mezzi che collegano i diversi rioni della città.

Come San Donato, altro quartiere ben servito di Torino, poi, presenta ottime offerte per quanto riguarda i trilocali.

Questa, di fatto, tra tutte le formule abitative è quella che si presta maggiormente alla vita familiare, poiché garantisce gli spazi sufficienti a vivere in maniera confortevole, senza rinunciare alla privacy di ognuno o farsi carico di costi eccessivi.

Bene, dunque, per le famiglie che cercano casa a Torino, provare a destreggiarsi tra queste soluzioni, avvalendosi, magari dei più innovativi strumenti a supporto della propria ricerca.

Accanto al più diffuso fai da te e alla più onerosa agenzia immobiliare si posizionano, infatti, le piattaforme dedicate esclusivamente agli affitti immobiliari tra privati.

Tra queste Zappyrent si distingue per praticità, sicurezza e trasparenza, oltre a presentare una ricca offerta di trilocali in affitto a Torino.

Consultare gli annunci è molto semplice, basta impostare i parametri relativi a zona, budget e formula abitativa direttamente dal menu, per visualizzare solo le proposte più in linea con le proprie esigenze.

Selezionando la voce trilocale, tra le formule abitative proposte, ad esempio, compariranno sulla mappa tutte le localizzazioni dei diversi annunci con relativo canone mensile.

In questo modo è più semplice effettuare un raffronto e trovare anche ottime soluzioni in zone di grande appeal come il Centro Storico o Crocetta.

In queste zone, infatti, si registrano i prezzi più alti, con canoni che si aggirano sui 1.100 euro e gli 850 euro al mese.

Diverso il discorso, invece, spostandosi verso Borgo San Paolo o San Donato, comunque ottimi quartieri e anche ben collegati, dove il canone di un trilocale si attesta sui 600 euro. Nel mezzo si colloca il rione Santa Rita, con una media di costo sui 750 euro.

Una volta individuato l’annuncio di maggiore interesse, è possibile prenotarlo attraverso la piattaforma o rilanciare una controproposta economica al proprietario di casa, che potrà accettarla o rifiutarla.

Come fare ad essere certi che le condizioni dell’immobile corrispondano con quelle riportate nell’annuncio?

Grazie alla policy “Soddisfatti o rimborsati”, Zappyrent assicura la restituzione di tutte le somme versate, nel caso in cui le condizioni reali dell’appartamento dovessero presentarsi diverse da quelle pubblicate dal proprietario, nell’annuncio.