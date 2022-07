Reduci dall’esperienza a “The Band” che li ha visti classificarsi al secondo posto e distinguersi tra i protagonisti principali del programma, gli Anxia Lytics propongono uno spettacolo che spazierà tra le cover presentate durante la trasmissione su Rai 1, nuove interpretazioni completamente rivisitate e gli inediti del loro progetto discografico tra cui “Quel Senso”, il primo singolo uscito ovunque il 21 maggio 2022 e suonato durante la finalissima di The Band.

L’evento che fa parte della rassegna ESTATE D’ISTANTI 2022 è in programma sabato 9 luglio alle 21,30 nel cortile dell’Annunziata

La storia degli ANXIA LYTICS ha inizio nel 2019 durante una jam session in un live club di Milano. Quasi per caso i quattro si ritrovano insieme sullo stesso palco, senza essersi mai visti prima o tanto meno essere entrati in sala prove. In breve tempo si crea una bellissima amicizia, rafforzata dalla condivisione di gusti musicali affini, di idee e da una forte voglia di fare musica insieme. Cominciano ad incontrarsi tra Bergamo, Genova e Tortona trascorrendo del tempo insieme in sala prove alla ricerca di un proprio sound. Una delle loro più grandi passioni è quella di arrangiare e tentare di dare la loro “voce” a qualsiasi brano scelto per il repertorio: una sfida difficile in cui quotidianamente ricercano lo stimolo per dare sempre di più. Costretti a fermarsi a causa della pandemia, durante la quarantena continuano a frequentarsi online, passando diverse serate insieme in videochiamata a lavorare sui propri brani. Per continuare a lavorare insieme avviano anche la registrazione di video da pubblicare sui social. Nell’Aprile del 2022 arriva l’occasione: vengono selezionati tra oltre 2000 band da tutta Italia per partecipare al nuovo talent show televisivo su Rai 1 “The Band”, condotto da Carlo Conti.

Grazie al sodalizio con la loro tutor Dolcenera in breve tempo conquistano l’interesse del pubblico e dei giudici evidenziandosi tra i protagonisti principali del programma.

I loro arrangiamenti e le loro scelte animano numerose discussioni ma gli Anxia Lytics raggiungono la finalissima di “The Band” durante la quale presentano e annunciano il loro primo singolo “Quel Senso”.

INGRESSO

gratuito con prenotazione obbligatoria

Biglietteria Teatro Civico dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19

tel. 0131.864488