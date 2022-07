La serata, che sarà guidata dal parroco Don Paolo Padrini, è inserita nell’ambito del progetto “Il Barocco Genovese in provincia di Alessandria”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ed è l’occasione per ammirare i dipinti raffiguranti S. Sebastiano che appare a Sant’Antonio, opera di D. Fiasella che torna agli occhi dei fedeli dopo il magistrale restauro ad opera di Gabbantichità di Tortona, e il Martirio di S. Sebastiano, opera di G.R.Badaracco, riflettendo sul loro valore spirituale e lasciandosi accompagnare da alcune celebri composizioni scritte da Antonio Vivaldi, emblema del Barocco musicale italiano.Si tratta di una coproduzione tra il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” e la rassegna “Val Curone in Musica”. Protagonista della serata sarà la prestigiosa ensemble L’Archicembalo (Marcello Bianchi, Valerio Giannarelli, Paola Nervi, Marco Pesce – violini; Elena Saccomandi – viola; Claudio Merlo – violoncello; Matteo Cicchitti – violone; Daniela Demicheli – clavicembalo) che eseguirà alcuni famosi concerti per archi e basso continuo oltre che la monumentale Sonata in Mib maggiore “al Santo Sepolcro” scritti dal “prete rosso”.Sarà presente anche il laboratorio Gabba antichità che ha curato il restauro dell’opera per una presentazione del dipinto e del restauro. La serata è organizzata in accordo con l’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Tortona.L’ingresso è libero.

Perchè Val Curone in Musica?

L’estate in musica del nostro territorio si impreziosisce di tre eventi che Perosi Festival, in collaborazione con tutti i firmatari del protocollo d’intesa Perosi 60: Tortona Città della Musica, supporta e promuove.

L’armonia delle note si lascia trasportare fino in Val Curone, dove nelle serate estive si trova una tregua dall’afa della città. Una valle vicinissima ai maggiori centri zona della nostra provincia e, allo stesso tempo, impregnata di un’atmosfera tipica dei luoghi di villeggiatura immersi nel verde delle colline che iniziano a diventare più aspre e a guardare cime più alte.

I borghi coinvolti sono quelli di Brignano Frascata e San Sebastiano Curone, due tra i più caratteristici della Valle. L’uno conosciuto per i suoi salumifici artigianali, l’altro noto in tutto il nord Italia per l’asta del tartufo organizzata in autunno e per l’originalità dei suoi artigiani.

“Come parroco di questi splendidi borghi – spiega don Paolo Padrini, direttore artistico del Perosi Festival – ho deciso di mettere a disposizione sforzi e location per la realizzazione dei concerti di Val Curone in Musica, proprio per dare seguito al grande successo riscosso dall’anteprima estiva della nostra rassegna.”

Tutti gli eventi lo ricordiamo saranno gratuiti e ad ingresso libero. Info al numero 3939403564