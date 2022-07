Una bella e nuova iniziativa a favore dei cittadini, stavolta realizzata non in prossimità delle elezioni a scopo elettorale ma per ascoltare veramente la popolazione e le istanze degli abitanti.

La sezione Tortonese di Fratelli d’Italia, infatti, inaugura un punto di ascolto presso la sede cittadina in piazza Malaspina 5: tutti i lunedì dalle ore 10 alle 12.30 e il sabato dalle 10 alle 12, la sezione sarà aperta a tutti i cittadini per raccogliere segnalazioni, eventuali proposte e rispondere a richieste di chiarimenti.

In particolare il lunedì saranno presenti i Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Giuseppe Bottazzi e Daniele Cebrelli (nella foto).

Inoltre, ogni primo lunedì del mese, alle ore 21, la sede sarà aperta per incontrare tesserati e simpatizzanti del partito.