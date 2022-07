Si intitola Il Femminile di Uguale la nuova mostra fotografica che verrà inaugurata al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure domenica 31 luglio alle ore 18.

La raccolta di scatti racconta nove storie di donne, parla della loro resilienza e della loro lotta per raggiungere la parità di genere. La mostra è frutto del lavoro condiviso del fotografo Enrico Minasso, del giornalista Maurizio Paganelli e del videomaker Francesco Morino insieme alle organizzazioni del territorio piemontese World Friends e CrescereInsieme e le scuole delle province di Asti e Alessandria. Gli scatti in bianco e nero che compongono Il Femminile di Uguale presentano le riflessioni più intime di donne italiane, africane immigrate in Italia e keniane che hanno lottato per emanciparsi da una società che le relega a mogli, madri, casalinghe. Grazie ad attività svolte sul territorio piemontese e a una missione in Kenya, questo progetto ha dato voce a quell’umanità femminile a Sud e Nord del mondo che non sempre ha avuto la possibilità di scegliere. I nove racconti sono presentati attraverso molteplici punti di vista che coinvolgono e disorientano. L’attenzione è posta su tematiche quali l’importanza dell’istruzione e del lavoro, nonché sul progressivo sradicamento di usanze lesive dei diritti, tabù e pratiche pericolose per la salute. Molte di queste donne hanno saputo rispondere all’ingiustizia con la compassione e l’amore dimostrando che un mondo migliore è possibile, anche, e soprattutto, per le donne.

La mostra fa parte del progetto “Il Femminile di Uguale: storie di emancipazione per la parità di genere”, implementato dalla ONG Amici del Mondo – World Friends e la Cooperativa Sociale CrescereInsieme, vincitrice del bando “FRAME, VOICE, REPORT!”, cofinanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Piemonte e implementato in Italia dal partner Consorzio Ong Piemontesi.

Il vernissage con aperitivo avrà inizio alle ore 18. Oltre a Enrico Minasso e Maurizio Paganelli saranno presenti Gianfranco Morino, di Word Friends, e Paola Mazza di Crescere Insieme. Al termine si terrà il concerto per pianoforte dal titolo “Angela, Marinella e le altre” eseguito dal Maestro Enrico Pesce.

