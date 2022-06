Dopo la rassegna organizzata dal Museo Diocesano in via Seminario, anche il Comune di Tortona celebra il Santo Patrono con una rassegna in suo onore. Venerdì 17 giugno alle ore 18, nel portico che accoglie il lapidario vescovile di Palazzo Guidobono, verrà inaugurata l’esposizione museale temporanea “San Marziano, patrono di Tortona 122-2022. Tracce di cristianità a Dertona”.

Per celebrare i 1.900 anni del martirio di San Marziano – patrono della Città – il Museo Archeologico ha organizzato, in collaborazione con il Museo Diocesano, l’esposizione di alcuni reperti che confermano l’esistenza della chiesa tortonese almeno a partire dal IV secolo.

Questo piccolo nucleo di materiali, costituito da lucerne e da epigrafi con simboli cristiani, rappresenta, infatti, la testimonianza più antica della presenza di una comunità cristiana nella città di Dertona, comunità già ricordata in una lettera di Eusebio, Vescovo di Vercelli, scritta da Scitopoli tra il 355 e il 360, che presuppone la presenza di un cristianesimo già organizzato e consolidato.

Il percorso “Tracce di cristianità a Dertona”rappresenta, quindi, una tappa all’interno di un itinerario espositivo più ampio che, prendendo l’avvio dal Museo Diocesano, raggiunge il Duomo, l’Episcopio e, infine, le sale del Museo di Palazzo Guidobono, toccando i luoghi più significativi per Marziano, figura che seppur incerta dal punto di vista storico, ha in parte influenzato l’identità della chiesa e della cultura tortonese.

L’esposizione sarà visitabile il giovedì e il venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 da maggio a settembre, e dalle 15,30 alle 17,30 nel mese di ottobre; agosto chiuso.

Per informazioni museocivico@comune.tortona.al.it oppure contattare L’Ufficio Musei e Mostre telefonando al numero 0131-864457 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17) o lo I.A.T.- Informazione Accoglienza Turistica 0131-864441 (dal martedì al venerdì, ore 15,30-19; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 15,30-19).