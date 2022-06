Capita spesso a noi di Oggi Cronaca di scrivere articoli su incidenti stradali più o meno gravi, o di ospitare interventi che riguardano considerazioni in merito agli stessi, ma la lettera di Pier Paolo Liuzzo, protagonista di un sinistro merita ampio spazio perché se da un lato elogia la Polizia Municipale per la solerzia con cui è intervenuta, dall’altro….

Egregio Direttore,

vorrei segnalare un fatto che potrebbe essere di interesse collettivo per la comunità Tortonese, e non solo, in materia di Privacy.

Qualche tempo fa, mi trovai coinvolto in un incidente stradale in Via Galileo Galilei a Tortona. Nulla di grave per fortuna; un normale cozzo che coinvolse solo le automobili senza feriti. Oserei dire “normale routine” visto il traffico smisurato ed anarchico sulle nostre strade cittadine.

Non trovandoci d’accordo su quanto dichiarare nella contestazione amichevole, dovemmo far intervenire la Polizia Municipale di Tortona per gli opportuni rilevamenti del caso.

La settimana successiva fui convocato presso il Comando della Polizia Municipale per la notifica di un verbale di contravvenzione, sulla base di ciò che è emerso dalla visione del video registrato dall’impianto di videosorveglianza posto all’ingresso della S.O.M.S. di Tortona, sita in Via Galileo Galilei.

Le telecamere, appunto, hanno ripreso TUTTA la dinamica dell’incidente.

Questo mi lasciò molto perplesso tanto da recarmi sul posto per verificare di persona. In effetti, sullo stipite della porta di accesso alla SOMS sono installate telecamere che, da come sono orientate, riprendono quasi tutta la via.

Tutto quanto raccontato finora è documentabile, avendo provveduto ad accedere agli atti.

Con queste mie poche righe, vorrei innanzitutto ringraziare il Corpo della Polizia Municipale per la solerzia e scrupolosità con le quali ha condotto le indagini. Ce ne fossero di più di Agenti di Pubblica Sicurezza così diligenti! Così organizzati tanto da riuscire a fare indagini aggiuntive per un incidente stradale (del tutto chiaro, fin dal principio, visto il punto di impatto sulle autovetture) senza togliere personale ai servizi più urgenti e di interesse collettivo.

Ma vorrei anche porre qualche domanda, ritengo, del tutto legittima.

Mi ricordo che quando installai le telecamere di videosorveglianza esterne presso la mia abitazione, la stessa Polizia Municipale volle accertare che esse riprendessero solo all’interno della mia proprietà affinchè fosse tutelata la Privacy di tutti coloro che sarebbero, in futuro, passati lungo la strada antistante.

E’ quindi facilmente comprensibile il mio stupore nell’apprendere che le telecamere di un’Associazione (soggetto privato come me) riprendano così bene il suolo pubblico, tanto da permettere alla stessa Polizia Municipale di ricostruire, dall’inizio alla fine, un’intera dinamica di incidente stradale.

E quindi? Il tanto tutelato rispetto della Privacy vale solo per me o per tutti i soggetti privati (Associazioni comprese)? Le Associazioni possono fare quello che vogliono in barba alle regole più elementari?

Come mai la Polizia Municipale, così diligente e solerte, come si è sempre dimostrata, non si è preoccupata di verificare se anche la SOMS di Tortona rispettasse le regole in materia di Privacy oppure la S.O.M.S. di Tortona è autorizzata, con motivate ragioni, a fare ed archiviare queste riprese?

Domande cui spero qualcuno vorrà darmi risposta, giusto per capire i diritti dei cittadini vengano ancora rispettati perché, se così non fosse, sarebbe il “Far West” ove vige la legge del più forte.

Grazie per lo spazio concessomi.

Pier Paolo Liuzzo