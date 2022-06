Grave incidente nella giornata di ieri, venerdì 3 giugno alla frazione Sarizzola del Comune di Cista Vescovato.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, un uomo di 55 anni, insieme ad alcuni suoi amici era in sella ad una moto e stava effettuando del Motocross, quando, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato dal sellino.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno soccorso l’uomo.

Trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale dopo i rilievi e gli esami i medici gli hanno diagnosticato la rottura di un braccio.