Tortona e il suo territorio tornano ad aprirsi a cittadini e visitatori, proponendo eventi di altissimo livello in grado di offrire al pubblico un’esperienza culturale a tutto tondo.

Domenica 5 giugno, infatti, alle 18.00 si terrà il primo concerto della anteprima estiva del Perosi Festival 2022, che anticipa la fase autunnale dell’ormai famosa kermesse musicale dedicata al sacerdote compositore tortonese Lorenzo Perosi.

Al prestigio dei musicisti che, anche quest’anno, omaggeranno il Maestro nella sua città natale si unisce l’unicità della location dell’evento e la qualità della proposta culturale.

Il concerto del Quartetto Nannerl, infatti, si terrà nel chiostro del Seminario, sede del Polo Culturale della Diocesi di Tortona, prezioso partner dell’organizzazione del Festival.

Già dalle 16 sarà possibile accedere alle sale del Museo Diocesano per visitare le due mostre in corso, una dedicata al Santo Patrono di Tortona San Marziano per i 1900 anni dal suo martirio e l’altra, sul tema della Crocefissione, incentrata sull’opera dell’artista Piero Leddi, originario di San Sebastiano Curone.

“Il nostro invito– ha spiegato Don Paolo Padrini, direttore artistico del Perosi Festival- è quello di lasciarsi coinvolgere dall’esperienza. Vogliamo offrire al pubblico non solo musica, ma anche arte ed eccellenza culturale, in un vero e proprio assaggio di quello che il nostro territorio è capace di offrire.”

Domenica 5 giugno, dunque, sarà l’occasione per ritornare a stare insieme nel segno della musica e nel nome di Lorenzo Perosi. Il programma del concerto prevede musiche di Bach, Beethoven e Sostakovic, eseguite dal Quartetto Nannerl, ensemble composto da giovani professionisti- che hanno già calcato il palco del Perosi Festival- cresciuti musicalmente e formatisi nell’Orchestra Regionale Giovanile “Niccolò Paganini”, diretta dal Maestro Vittorio Marchese.

Il Quartetto, che dedica il proprio nome alla sorella maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, nasce nel 2017 all’interno del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova nella classe del M° Carlo Costalbano ed è composto dalle prime parti dell’Orchestra Giovanile Regionale Paganini.

La caratteristica che contraddistingue il gruppo, rendendolo unico sul panorama nazionale, è che i due violini e la viola sono cresciuti sotto la guida dello stesso docente, il M° Vittorio Marchese appunto, fattore che genera un’omogenea intensità sonora e timbrica. Il quartetto è formato da Yesenia Vicentini e Filippo Taccogna (violini, Teresa Valenza (viola), Carola Puppo (violoncello).

Nonostante la giovane età, ogni componente del quartetto sta intraprendendo una brillante carriera anche in ambito solistico e ha debuttato in importanti sale.

Il concerto, il primo dei tre che si terranno nelle domeniche di giugno nel chiostro del Seminario, è ufficialmente inserito nell’elenco delle manifestazioni che il Comune di Tortona propone in questa estate 2022.

“Con l’Amministrazione, la Diocesi e tutti i nostri partner– conclude Padrini- vogliamo ribadire che Tortona è la città della musica, ma anche dell’arte e dell’accoglienza. Un vero e proprio cuore culturale pulsante nel Basso Piemonte. Un cuore che in modo particolare batte con e per i giovani, offrendo loro spazi e opportunità di cresita.”

Il Perosi Festival 2022 è organizzato dai firmatari del Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona Città della Musica”, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

Info: www.lorenzoperosi.net www.muditortona.it