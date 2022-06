Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di ieri, giovedì 23 giugno per due incendi, uno dei quali di chiara origine intenzionale che potrebbe aver sprigionato diossina nell’aria, visto che stavano bruciando rifiuti di legno, ma anche di plastica ed altro materiale imprecisato.

Per fortuna l’incendio si è verificato in una zona isolata e lontano dalle abitazioni per cui le eventuali sostanze che si sono sprigionate non hanno causato problemi.

Ci riferiamo all’incendio di rifiuti accatastato in una piazzale alla cascina Dorina, un immobile abbandonato nella zona sud di Tortona, a breve distanza dall’Interporto che ha visto intervenire prontamente i pompieri e spegnere le fiamme in circa due ore.