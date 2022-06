Si è tenuto domenica scorsa, 19 giugno, il nuovo corso per imparare a utilizzare il defibrillatore presso la Soms di Castellar Ponzano, dove pochi mesi fa era strato installato uno degli apparecchi salvavita, donato dal frazionista Daniela Massazza. L’iniziativa organizzata da Croce Rossa Italiana e Associazione “Prometeo”, si è svolta nell’ambito del progetto “Tortona Città Cardioprotetta”, iniziato lo scorso anno e che sta riscuotendo notevole interesse, tanto che i prossimi corsi previsti per il 2022, finanziati grazie al contributo del Rotary Club, risultano “sold out”, avendo già esaurito i posti disponibili. Intanto è prevista nelle prossime settimane l’installazione di un ulteriore defibrillatore in città, nella zona del Castello.

