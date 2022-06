Tornano in Val Curone gli appuntamenti estivi con la grande musica classica. Il primo evento sarà mercoledì 29 giugno alle ore 21 presso la Chiesa di San Roco a Frascata (frazione di Brignano Frascata).Il concerto, organizzato nell’ambito della rassegna “Alessandria Barocca e non solo…” in collaborazione con il protocollo d’intesa Perosi60, vedrà la partecipazione dell’Ensemble cameristico Sergio Gaggia (Marley Erikson, violino; Arianna Ciommiento, viola; Milan Vrsikov, violoncello; Andrea Rucli, pianoforte).Il prestigioso quartetto eseguirà, nel concerto dal titolo “L’esplosione dello spirito”, il Quartettsatz per pianoforte e Archi Nicht zu schnell di Gustav Mahler e il Quartetto per pianoforte e archi in sol minore op. 25 di Johannes Brahms.Nel mese di luglio, quindi, si terranno ben tre concerti. Mercoledì 6, infatti, sempre alle ore 21 nel Piazzale della Chiesa di Frascata, appuntamento con il Quintetto di Pianoforte e Fiati del Conservatorio di Torino. Il successivo sabato si terrà un evento musicale dedicato ad Antonio Vivaldi, in collaborazione con la Fondazione CRAlessandria, nell’ambito degli Itinerari Turistici del Barocco Genovese, che vedrà come protagonista il famoso ensemble “L’Archicembalo”. Sarà un evento nel quale ci sarà la possibilità di ammirare due importanti opere esposte nella Chiesa parrocchiale riflettendo sul loro valore spirituale.Gli appuntamenti di luglio termineranno venerdì 15 alle ore 21 con il concerto del duo violoncello e pianoforte di Christiana Coppola e Ludovica De Bernardo.Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Perchè Val Curone in Musica?

L’estate in musica del nostro territorio si impreziosisce di tre eventi che Perosi Festival, in collaborazione con tutti i firmatari del protocollo d’intesa Perosi 60: Tortona Città della Musica, supporta e promuove.

L’armonia delle note si lascia trasportare fino in Val Curone, dove nelle serate estive si trova una tregua dall’afa della città. Una valle vicinissima ai maggiori centri zona della nostra provincia e, allo stesso tempo, impregnata di un’atmosfera tipica dei luoghi di villeggiatura immersi nel verde delle colline che iniziano a diventare più aspre e a guardare cime più alte.

I borghi coinvolti sono quelli di Brignano Frascata e San Sebastiano Curone, due tra i più caratteristici della Valle. L’uno conosciuto per i suoi salumifici artigianali, l’altro noto in tutto il nord Italia per l’asta del tartufo organizzata in autunno e per l’originalità dei suoi artigiani.

“Come parroco di questi splendidi borghi- spiega don Paolo Padrini, direttore artistico del Perosi Festival- ho deciso di mettere a disposizione sforzi e location per la realizzazione dei concerti di Val Curone in Musica, proprio per dare seguito al grande successo riscosso dall’anteprima estiva della nostra rassegna.”

Tutti gli eventi lo ricordiamo saranno gratuiti e ad ingresso libero. Info al numero 3939403564