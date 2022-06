Il dottor Aicardi subentra alla dottoressa Strozzi che si sposterà all’ASL AT: il passaggio di consegne viene effettuato in questi giorni e la presa in servizio è prevista per il mese di luglio. Il rapido avvicendamento garantisce la continuità nello sviluppo della Pediatria Neonatale ASL AL che, in stretta collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile, offre percorsi nascita integrati, un modello coordinato di assistenza da parte di più operatori e servizi, che seguono la donna e il bambino dall’inizio della gravidanza fino a dopo il parto. Questi stessi servizi, insieme a tutta l’offerta dell’ospedale di Casale, sono al centro del percorso di accreditamento su standard qualitativi di valenza internazionale che proseguirà per i prossimi mesi in partnership con Accreditation Canada.

Il dottor Marco Aicardi, 49 anni, nato a Genova, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Genova dove ha conseguito anche la Specializzazione in Pediatria. Presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’Istituto G. Gaslini ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in Emergenza Pediatrica e Pronto Soccorso Medico, e presso l’Università degli Studi di Brescia ha conseguito un master in Anestesia e Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale. Dal 2006 lavora per la Struttura Complessa di Pediatria e Patologia Neonatale dell’Ospedale Beauregard di Aosta. Dal 2016 insegna Pediatria Generale e Specialistica nel Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Torino.

La Direzione Generale di ASL AL esprime soddisfazione per la nomina del dottor Aicardi e gli augura buon lavoro, ringraziando al contempo la dottoressa Strozzi per l’impegno profuso.