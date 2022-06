Venerdì 1 luglio si corre l’edizione 2022 della 5.30 corsa non competitiva di 5.30 km, con partenza prevista alle ore 5.30 di mattina, da piazza Malaspina.

L’occasione per scoprire la città in un orario inusuale ed iniziare al meglio la giornata!

Per partecipare è sufficiente acquistare la t-shirt ufficiale in uno dei punti vendita al costo di 8 euro (da indossare all’evento): i fondi raccolti saranno utilizzati per un regalo alla Città.

I punti vendita: Cantieri Sportivi Via Emilia 146, Tortona • Latteria Vigoni Via Emilia, 1 Tortona • Ottica Ottobelli Via Emilia, 40/42 Tortona • Cartoleria Graffetta Via Emilia 22, Tortona • Edicola in Piazza Duomo, Tortona • L’Officina dell’Occhiale C.so Roma 86, Alessandria.