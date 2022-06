E’ stata prontamente salvata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona grazie alla stagione estiva e al fatto, che per via della calura, le finestre erano aperte così i passanti hanno potuto sentire le sue grida di aiuto e chiamare il 112.

Questa la sommaria ricostruzione di un episodio di cronaca avvenuto all’una e mezza di ieri notte, in via Brighenti, nel quartiere Paghisano, nella zona nord di Tortona. Secondo quanto è stato possibile apprendere, una donna di 79 anni mentre si trovava all’interno della sua abitazione al piano rialzato, si è recata in bagno e per cause in corso di accertamento è caduta nella vasca.

La donna ha inutilmente provato a rialzarsi, ma quando si è accorta che non ci riusciva ha iniziato a gridare., Per sua fortuna la finestra del bagno non era chiusa e lungo la strada, malgrado l’ora, qualcuno stava passeggiando alla ricerca di frescura e sentendo le grida di aiuto della donna ha dato l’allarme.

I Vigili del Fuoco di Tortona, prontamente intervenuti, hanno preso una scala, sono entrati dalla finestra del bagno e hanno soccorso la pensionata che malgrado la caduta sembrava in buone condizioni di salute.

I soccorritori del 118 tuttavia, per precauzione hanno deciso di portarla al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santi Antonio e Margerita” di Tortona per ulteriori accertamenti e controlli.

FOTO DI REPERTORIO