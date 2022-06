Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima di mezzogiorno sull’Autostrada Milano – Genova fra i caselli di Castelnuovo Scrivia e Tortona. Secondo la prima sommaria ricostruzione sarebbero rimaste coinvolte due persone che viaggiavano su una moto: il passeggero e il conducente.

L’incidente si è concluso tragicamente perché una donna che probabilmente sedeva sulla parte posteriore del sellino, è deceduta nell’impatto mentre l’uomo che guidava la moto è stato trasportato dall’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale e si trova in gravi condizioni.

Purtroppo non possiamo darvi ragguagli né sulla dinamica dell’incidente né sull’età o le generalità della donna e di seguito vi spieghiamo il motivo e anche come funziona (male) questo modo di trovare notizie e di giornali che adottano sistemi che a noi non piacciono.

Gli agenti della Polizia Stradale di Milano ovest tempestivamente intervenuti sul luogo dell’incidente si sono rifiutati di fornire ulteriori dettagli ai giornali che oggi hanno provato a contattarli, invitandoci a contattare il comandante nei prossimi giorni.

Il mestiere di giornalista è sempre più difficile, soprattutto se – come in questo caso – non si conoscono personalmente i comandanti delle Forze dell’ordine perché non della zona, né abbiamo il cellulare di qualcuno che possa ragguagliarci fornendo particolari in più.

Naturalmente essendo un quotidiano di cronaca non ci sognano neppure di chiamare la Polstrada di Milano Ovest nei prossimi giorni, per cui, come hanno fatto molti altri nostri colleghi delle testate locali un paio di ore fa, vi diamo la notizia così, come l’abbiamo saputa.

Aggiungiamo che il particolare della moto è desunto dal fatto che nè i Vigili del Fuoco di Tortona nè quelli di Voghera e a quanto pare nessun altro distaccamento dei Vigili del Fuoco è intervenuto sul luogo dell’incidente, quindi per deduzione logica si è trattato di una moto che è uscita fuori strada, in quanto diversamente i pompieri sarebbero intervenuti sul posto.

Concludiamo l’articolo scusandoci con i lettori per la scarsità di dettagli ma purtroppo non è dipesa dal nostro operato: come tutti i nostri colleghi abbiamo ricevuto la notizia dell’incidente con un messaggio whatsapp dall’addetta stampa del 118 ma a differenza loro abbiamo deciso di non dare alcuna notizia-flash immediata per poi aggiornarla nelle ore successive come fanno alcuni giornali al giorno d’oggi, ma di cercare ulteriori dettagli e dare una notizia completa perché per noi non solo non vogliamo arrivare primi ma riteniamo quasi inutile scrivere notizie-flash come quella che hanno dato altri colleghi e come quella che state leggendo: scrivere che è deceduta una donna e un’altra persona è grave sull’autostrada per un incidente stradale senza aggiungere altro non è dare una notizia ma oggi, purtroppo, siamo stati costretti a farlo. Ci scusiamo coi lettori ma il mondo dell’informazione, oggi, non è più quello di 40 anni fa.

Angelo Bottiroli

