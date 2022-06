Quarto appuntamento del Maggio Musicale salese: sabato 18 giugno una formazione inusuale, chitarra classica e violino e due valenti musiciste italo-svizzere che promette di regalarci intense emozioni. In programma musiche di Villa Lobos, Ramirez e Piazzola.

A seguire una breve presentazioni delle artiste.

Virginia Arancio, alessandrina di nascita e formazione (diploma al Conservatorio di Alessandria sotto la guida di Guido Margaria) si trasferisce in Svizzera per specializzarsi in interpretazione della musica Contemporanea. Dal 2008 è docente di chitarra classica presso Conservatoire du Musique de la Broye (Svizzera francese) e dal 2011 è docente di chitarra classica presso la Musikschule Konservatoriun Bern e la Musikschule Konservatorium Winterthur. Ha lavorato con diversi ensemble di musica contemporanea e di musica da camera in varie formazioni.

Cordelia Hagmann, svizzera, anche lei insegna presso il Konservatorium Bern, è musicista versatile che si esibisce sia in formazioni classiche che jazzistiche. Ha eseguito concerti negli Stati Uniti, in Europa e in Israele, come la Carnegie Hall, il Barbican Center e la Wigmore Hall di Londra, la Salle Pleyel e l’Olympia di Parigi, la Konzerthaus di Vienna, la Konserthus di Stoccolma, Heidelberger Frühling. Ha vinto in questi anni premi e ottenuto diversi riconoscimenti.