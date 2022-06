“È il 12 aprile 1928. In Piazza Giulio Cesare, a Milano, una festosa folla attende il passaggio del Re, in visita per inaugurare la Fiera Campionaria. D’un tratto, però, la piazza si riempie di urla e fumo: un ordigno esplosivo uccide e ferisce numerose persone, donne e bambini compresi. Il Re è salvo, ma chi c’è dietro a questo attentato? Con questa domanda inizia l’odissea di Marziano di Dio, un giovane graduato delle Camicie Nere che ha passato gran parte della sua vita a Tortona, accolto da Don Orione dopo essere rimasto orfano a causa del terremoto di Messina”.

Sarà presentato sabato 18 alle ore 18, a cura della Biblioteca “S. Castelli”, il romanzo storico di Enrico Magnano, sarezzanese di adozione.

La presentazione sarà all’interno della chiesa del Bossi, luogo orionino del paese, frequentato assiduamente dal piccolo Luigi Orione, quando accompagnava il canonico don Michele Cattaneo, cappellano dell’ospedale Giacomo Bossi, in visita ai poveri malati. La location, sede dell’Associazione culturale “Il paese di don Orione” è parsa quanto mai opportuna agli organizzatori, dal momento che uno dei personaggi storici del romanzo è appunto il santo pontecuronese, che nel libro di Magnano ha un ruolo fondamentale e risolutivo nell’ambito della vicenda narrata.

Marialuisa Ricotti