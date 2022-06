Questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Diano Marina il Sindaco Cristiano Za Garibaldi, il Presidente del Consiglio Francesco Bregolin e l’Assessore allo Sport Luca Spandre, hanno premiato con un riconoscimento il giovane dianese Flavio Bianchi Junior per aver debuttato in Serie A nella passata stagione calcistica 2021/2022 con la maglia del Genoa (21 agosto 2021 – Inter-Genoa) ed aver messo a segno il suo primo gol nella massima serie (5 novembre 2021 – Empoli-Genoa).

Flavio, classe 2000, ha ripercorso i momenti salienti della sua ultima stagione, iniziata in serie A con il Genoa e proseguita in prestito, da gennaio 2022, in serie B nel Brescia del presidente Cellino, squadra che lo ha recentemente acquistato definitivamente. Tra pochi giorni Bianchi inizierà la preparazione estiva in Trentino Alto Adige per prepararsi al meglio per la prossima stagione sportiva 2022/2023.

L’Amministrazione Comunale di Diano Marina, a nome di tutta la città, ha augurato a Flavio il meglio per il prosieguo della sua carriera con la speranza che la sua storia ed il suo impegno siano da esempio e da sprone per tutti i giovani calciatori del nostro territorio.