Mercoledì 29 giugno, alle ore 21.00, il Gruppo di ricerca filosofica Chora dà appuntamento a tutti gli appassionati di filosofia per una serata presso la Namastè “Book and Coffee” di Tortona via Emilia 168, la libreria-caffè-enoteca che è diventata sede del tradizionale appuntamento di fine stagione dell’associazione.

I soci del Gruppo Chora hanno voluto, in questa occasione, raccogliere e affrontare alcuni interrogativi che da sempre accompagnano la riflessione sull’esistenza umana. Matteo Canevari, Alessandro Galvan e Alessandro Peroni cederanno idealmente, come recita il titolo della serata, “La parola agli Antichi”, proponendo letture nelle quali sarà possibile trovare indicazioni preziose per il nostro tempo. Ai testi proposti e alle considerazioni a margine svolte dal Gruppo Chora si aggiungerà naturalmente il momento conviviale, giacché, come diceva Alceo, “è giunto il momento di rallegrarsi col vino”. L’evento è organizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. È gradita la prenotazione telefonando al numero 3791298853.

