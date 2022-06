Sapete quanti sono gli appuntamenti nei due giorni di Casale Comics & Games tra concerti, incontri, presentazioni, contest, workshop e persino Drink& Draw nella riaperta Enoteca del Castello, grazie alla collaborazione con il collettivo milanese “Mercoledì del Secco”? Circa 60 “eventi nell’evento” e considerando che la Comics sarà aperta sabato e domenica dalle 10 alle 20 significa che per seguirli tutti o si impara a muoversi tra i multiversi, oppure sarà necessario segnarsi quelli che ci interessano di più.

Il primo appuntamento, in ordine di tempo è venerdì 17 giugno alle 22.00 al Pantagruel Osteria Maleducata di via Lanza, con la presentazione di Discosogni, la Graphic Novel di Alessandra Rostagnotto ambientata nell’Italia Musicale del 1984/85 che per i contenuti è non solo un’anticipazione della Comics, ma anche un appuntamento della rassegna Alessandria Pride.

Veniamo invece a quello che succederà a partire da Sabato 18 giugno al Castello e al Mercato Pavia, subito dopo il taglio del nastro, previsto per le ore 10.

PALCO CASTELLO

Sabato 18

12.00 L’associazione Eva Impact presenta Love Is Destructive, incontro dedicato ai 25 anni dalla fine di Evangelion”

13.00 “Chi vuol essere Turnonerd” il quiz condotto da Giorgia Vecchini, la più famosa cosplayer Italiana e dedicato a domande sempre più difficile del mondo Nerd

14.00 10 Magnifici Eroi, contest che vede sul palco 10 dei più premiati cosplayer italiani a contendersi un titolo ambitissimo

16.00 The Witcher: Le voci della scuola del lupo, incontro con i doppiatori italiani della fortunata serie fantasy

17.30 Ma cosa ti dice la testa! E’ il primo degli incontri dedicati ai giovani divulgatori, sul palco la stand-comedy scientifica di di Francesco Giorda e Alberto Agliotti.

Domenica 19

10.30 Atlanti e Bestiari Immaginari – Michele Bellone ci spiega perché la scienza e il fantasy sono molto più vicini di quel che crediamo

11.30 Harry Potter: l’incantesimo delle voci 20 anni dopo con Alessio Puccio, voce di Harry Potter, e Flavio Aquilone di Draco Malfoy.

12.30 Fisica e chimica nei Supereroi con Dario Bressanini, impegnato a sfatare (e a volte confermare) alla luce della scienza alcuni miti del mondo supereroistico.

14.00 Doppiaggi da una galassia lontana, lontana… Intervista a David Chevalier la voce di Kylo Ren

15.00 Ccg22 l’ormai famosissimo Cosplay Contest aperto a tutto

18.00 Cosplay Workshop con Diego Capuozzo capace di costruire fantastiche armature e non solo..

PALCO MERCATO PAVIA

Sabato 18

13.00 Fame Da Otaku Con Oji San, di parla delle ricette che troviamo più facilmente nei manga e negli anime giapponesi a cominciare da quelli del Maestro Miyazaki e non ci si limiterà a parlarne…

14.00 Il primo dei tanti interventi dedicati alla cultura Kpop che dalla Corea sta contagiando il mondo, vedremo una Show Dance che non avrà nulla a che invidiare a quelle delle band orientali. A cura Di Kst

15.30 Spettacolo tessuti aerei con le esibizioni mozzafiato di Free Style Accademy

17.30 – 18.00 Mini Live di Giorgio Vanni interprete di tante sigle di cartoni animati con uno spettacolo che farà cantare tutti.

Domenica 19

12.00 Spettacolo Tessuti Aerei A Cura Di Free Style Accademy

14.00 Concerto dei I “Gremlins” un gruppo con un repertorio che affascinerà i nerd di ogni età.

16.00 Kpop Show Dance A Cura Di Kst

18.30 Chiusura trionfale del Festival con Pelli e Pellicole Fusion: taiko e batteria a cura del gruppo Taiko Lecco, ci porterà in un intenso e vibrante viaggio nel cinema giapponese. Uno schermo, una fila di lucenti taiko dalle diverse dimensioni, gong, campane, diverse percussioni, un synth e una batteria. Le luci si spengono e il suono delle percussioni ci accompagna attraverso una serie di scorci tratti dal cinema giapponese.

SALA INCONTRI COMICS (Sala Marescalchi)

Sabato 18

12.00 “Sangue e Inchiostro; un libro game in diretta” Create il vostro personaggio e muovetelo su una storia live, a bivi, in un universo fantasy. Per la prima volta a Casale Comics con Daniele Daccò (il Rinoceronte) e Alessandra Zanetti

13.00 “Escher Mondi Impossibili”: presentazione della Graphic Novel di Tunuè con il disegnatore Andres Abiuso

14.00 Duello all’ultimo disegno: due artisti, due pennarelli e un intero universo. Una battaglia di soggetti nella quale il vincitore verrà deciso dal pubblico con Daniele Daccò e Alessandra Zanetti

15.00 “Conoscere la birra”. Ritornano a Casale Gio di Qual e Francesco Scalettaris (Beccogiallo) per spiegarci, tra disegni e aneddoti, i segreti anche di questa bevanda

16.00 Orsa Maggiore presenta una nuova opera di Fumetti di Sabbia con Gloria Meluzzi e Andrea Osella

Domenica 19

11.00 UNBORN presentazione del romanzo Mistery Horror con Christian Sartirana e Andrea Cavaletto

12.00 Incontro con Claudio Castellini il celebre autore Bonelli, Marvel e DC

13.00 Libro Game giochiamo in diretta con Daniele Daccò (il rinoceronte) e Alessandra Zanetti

14.00 Edizioni Inkiostro presenta le ultime novità e i suoi autori con A. Cavaletto, A. Schwanz, c. Rufino, B. Astegiano, E. Chiappini

15.00 Duello all’ultimo disegno a cura di Daniele Daccò e Alessandra Zanetti

16.00 paperi nello spazio: La Fantascienza e fumetto Disney tornano a Casale i Centenni che piangono leggendo la saga di Paperon de Paperoni per una esilarante conferenza sull’Ultima Frontiera affrontata sulle pagine di Topolino

17.00 DOPPIO INCONTRO! Dolomites: romanzo folk fantasy con Sara Simoni e Satanica: una selezione tra le migliori penne dell’horror italiano che si misurano sul tema del diavolo nella società contemporanea con Andrea Cavaletto e Christian Sartirana

SALA WORKSHOP IN BIBLIOTECA RAGAZZI E ENOTECA REGIONALE

Sabato 18

15.00 Worhshop: Shape design nel fumetto – Con Federico Munari a cura della Scuola del Fumetto di Milano

17.30 All’Enoteca Regionale del Monferrato (cortile del Castello) Drink&Draw con il collettivo “Mercoledi’ Al Secco”

Domenica 19

11.00 Workshop in biblioteca: “Laboratorio a fumetti. Sbagli sempre, Gatto Killer!” il popolare personaggio creato da Andrea Musso (ed Sonda) protagonista di un incontro per i più piccoli.

15.00 Worhshop in biblioteca: “Come nasce un Supereroe” – Con Yuri Cagnardi e Domitilla Cavalli della Scuola Del Fumetto di Milano

17.00 Sala Incontri Japan “Manga Portfolio Review” con Federica Di Meo. Chi disegna manga ha la possibilità di sottoporli a una delle più grandi mangaka d’Italia

17.30 – Enoteca Regionale del Monferrato – Drink&Draw con il Collettivo “Mercoledi’ Al Secco”

GIAPPONE OGGI INCONTRI

Sabato 18

12.00 Mosè Singh e Simone Lupinacci: il doppiaggio negli anime da Demon Slayer a My Hero Academia

14.00 Animeclick – Viaggiare in Giappone tra sogno e realtà

15.00 Mangaka made in Italy con Federica Di Meo e Andrea Dentuto

16.00 Associazione culturale Tomomi il Washoku ovvero l’arte della cucina giapponese nei film di animazione di Miyazaki

17.00 Creamy Mami Memorial Goodbye Once More con Giorgia Vecchini e Andrea Dentuto

18.00 Incontro con Giorgia Vecchini

Domenica 19

11.00 Margherita De Risi: un anno di animazione dietro il leggio

13.00 Presentazione Losers 3 di Andrea Dentuto

16.00 Associazione culturale Eva Impact – Il futuro dell’animazione giapponese in Italia

17.00 Portfolio Manga review con Federica Di Meo

GIAPPONE TRADIZIONALE INCONTRI E WORKSHOP

Sabato 18

11.30 Lab Sumie a cura di Shozo Koine

11.30 Workshop di Teatro Kamibasci a cura di Barbara Corino

13.00 Associazione culturale Yamato: Alla scoperta del te in Giappone

14.30 Lab Mokuhanga su carta Chiyogami a cura di Asako Hishiki

15.00 Lab Temari a cura di Kiyoko Miyagoshi

16.30 Cerimonia del Tè a cura di Tina Alves

17.30 Workshop Kimishibai – il teatro di carta a cura di Barbara Corino

18.00 Il cerchio dei Tamburi Taiko, saggio degli alliecvi di Taiko Yamato (spalti del castello)

Domenica 19

11.00 Lab Temari a cura di Kiyoko Miyagoshi

11.30 Lab Itajime Shibor su carta giapponese a cura di Asaki Hishiki

11.30 Teatro KImishibai

12.00 Il Kintsugi e l’anima del Giappone

14.00 Associazione culturale Momiji Lezione di lingua giapponese per principianti

14.00 Lab Temari

14.00 Budo dimostrazione di arti marziali del dojoo Na Ka Ryu

15.00 Associazione culturale Yamato La vestizione del kimono

16.30 Lab Sankakugoma a cura di Kiyoko Miyagoshi

LE MOSTRE

Ce ne sono almeno 7, prendetevi il tempo di guardarle tutte

IL MITO DI SERGIO LEONE, RICORDANDO LO SCENOGRAFO CARLO LEVA nella Manica Lunga del Castello, allestita Mauro Galfrè, connota anche il tema di questa edizione “Ultima Frontiera” ed espone un’incredibile collezione di ricordi e oggetti di scena dei Western del grande Maestro.

LA FANTASCIENZA DI CLAUDIO CASTELLINI nella Cappella del Castello, affronta l’ultima frontiera attraverso 30 tavole che riassumono lo sguardo di uno dei più grandi talenti che il fumetto italiano abbia mai espresso: Claudio Castellini, il primo disegnatore italiano ad essere approdato alla casa editrice Marvel negli Stati Uniti nel lontano 1993. Lo stesso autore sarà presente entrambi i giorni della fiera in Artist Alley!

SUPEREROI E RADIAZIONI. IL RUOLO DELLA FISICA MEDICA NEI FUMETTI MARVEL ideata e realizzata da AIFM – Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria nel 2018 per celebrare i 20 anni dell’associazione. Un percorso espositivo di 8 trittici volto a evidenziare la nascita e l’evolversi dei diversi Supereroi. Un ragno radioattivo può trasmetterci il potere di aderire ai muri come SpiderMan? Le radiazioni possono mutare il nostro DNA e donarci poteri come quelli degli X-Men? I raggi gamma possono trasformarci in un gigante verde come l’incredibile Hulk? In parallelo, il percorso della mostra narra l’evoluzione tecnologica avvenuta nell’impiego e utilizzo delle radiazioni da parte dei Fisici Medici, “Supereroi moderni” impegnati in medicina anche nella lotta contro il cancro.

ULTIMA FRONTIERA. Vedremo le tavole selezionate per il contest indetto da Casale Comics “ultima frontiera” e a cui si uniscono le opere sul tema realizzate dal collettivo “Mercoledi’ al Secco”

IMPACT 2022 A CURA DI EVA IMPACT Mostra che raccoglie le illustrazioni originali realizzate da alcuni dei migliori talenti italiani, tratte dai volumi editi da Eva Impact nel 2020 e nel 2021; dagli inediti crossover e dai ritratti dei Maestri di “Genesis”, che raccontano le influenze su Hideaki Anno e le sue opere, ai 25 anni di “The End of Evangelion“, passando per le illustrazioni pubblicate nelle riviste “Impact 01” e “Impact 02”, che rappresentano il meglio dell’animazione giapponese del passato, del presente e del futuro.

CREAMY Esposizione di collezionabili a tema Creamy di giorgia vecchini detentrice del Guinness World Record per oggetti dedicati a questa serie animata

DIARIO DI UN REALISTA – opere di Asaf Hanuka. Quaranta tavole del famoso illustratore e fumettista israeliano che costituiscono un diario quotidiano del suo lavoro, della famiglia, della vita in Israele e della sua complessa identità. Realizzata in collaborazione con Bao Publishing. La mostra non è nel perimetro della Comics, ma nel complesso di Sinagoga e Musei Ebraici della Comunità Ebraica di Casale, uno dei luoghi più significativi della storia della città (vicolo Salomone Olper 4).

