Il Contratto di lavoro domestico stabilisce che la lettera di lavoro è obbligatoria e, oltre a contenere le clausole specifiche, deve indicare: data inizio rapporto di lavoro; livello di appartenenza, mansione; durata periodo di prova; esistenza della convivenza; residenza della lavoratrice; durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione; tenuta di lavoro fornita dal datore di lavoro; per lavoratrici conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla giornata di riposo spettante alla domenica; retribuzione pattuita; luogo di lavoro e la previsione di temporanei spostamenti per villeggiatura o altro; periodo delle ferie annuali; spazio dove la lavoratrice abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali; obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale; presenza di impianti audiovisivi nell’abitazione; applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal contratto.

Il contratto di lavoro deve essere firmato sia dal datore di lavoro che dalla lavoratrice ed entrambe le parti devono conservarne una copia.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04