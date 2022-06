Oggi il Comune di Voghera, rappresentato dall’Assessore alla Polizia Locale William Tura e dal Comandante della Polizia Locale Luigi Vella, ha preso parte al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Pavia, dr.ssa Paola Mannella, a cui hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

All’ordine del giorno della seduta alcuni aspetti relativi alla città di Voghera, alla luce di alcuni recenti episodi di vandalismo e danneggiamento nel territorio comunale.

“Siamo soddisfatti per il clima come sempre costruttivo dell’incontro – le parole del Sindaco Paola Garlaschelli – su alcune tematiche importanti per la nostra città. E’ emerso che alcuni recenti episodi hanno inciso sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini, a fronte di dati sostanziali che – in virtù di un aumento pari a circa il 30% dell’attività di controllo delle Forze dell’Ordine – raccontano una diminuzione del numero dei reati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ringraziamo il Prefetto e le Forze dell’Ordine per l’attenzione che hanno garantito a Voghera, un’attenzione che verrà ulteriormente rilanciata attraverso la definizione di servizi straordinari di presidio del territorio che andremo a definire puntualmente a breve in un apposito tavolo tecnico coordinato dal Questore”.

“Come già detto recentemente – afferma l’Assessore William Tura – gli episodi reiterati di danneggiamento e vandalismo degli ultimi tempi a Voghera non derivano da una situazione di insicurezza reale, in quanto trattasi probabilmente di azioni specifiche e mirate con obiettivi ricorrenti, ma ovviamente incidono sulla percezione di insicurezza. Sul fronte delle cd. zone calde, proprio per lavorare sulla percezione della sicurezza nei cittadini, il Prefetto ha annunciato l’intensificazione dell’attività di controllo con servizi mirati, così come è stata ribadita l’importanza della collaborazione attiva da parte dei cittadini che devono denunciare eventuali situazioni di insicurezza nonché del ruolo della nostra Polizia Locale – che ringrazio per l’ottimo lavoro quotidiano – come punto di riferimento capace di monitorare ciò che succede sul territorio e di recepirne le segnalazioni”