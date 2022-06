Il Comune di Bordighera segnala che, con decreto n. 3971 del 21 giugno 2022 del Dirigente del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Settore Protezione Civile di Regione Liguria, è stato proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Pertanto, a partire dalle ore 00.01 del 24 giugno 2022 efino alla cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale:

– su tutto il territorio regionale, è vietato l’abbruciamento di residui agricoli e forestali;

– in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

Con l’occasione si segnalano il Numero Unico d’Emergenza 112 ed il Numero Verde Salvaboschi 800 807047.​