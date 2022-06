Lunedì 20 giugno, alle ore 18.00, avrà luogo l’inaugurazione del Planetario di Imperia, unico in Liguria e terzo in Italia per dimensioni, e la riapertura al pubblico del riqualificato Museo Navale.

Ospite d’onore della giornata sarà Franco Malerba, primo astronauta italiano della storia.

Nella foto in alto il planetario di Bristol.