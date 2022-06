In occasione della finale regionale, dei Campionati Sportivi Studenteschi, di Beach Volley, la squadra femminile del Liceo Peano di Tortona, si è qualificata al primo posto ottenendo il pass per per la finale nazionale in programma a Palermo nel mese di settembre.

Le nostre allieve hanno sbaragliato la concorrenza.

Immensa la soddisfazione delle ragazze, degli insegnanti di Scienze motorie, del Dirigente Maria Rita Marchesotti e di tutto l’Istituto.

In foto: Roveda Rebecca, Aliotta Asia, Linda Moretti