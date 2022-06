Il Comune di Voghera ha aderito, in qualità di partner, al progetto “Famiglie Smart, iniziative di conciliazione vita lavoro per Voghera e l’Oltrepo’ – Smartfam Voghera”. Il progetto, che intende favorire la diffusione di iniziative di welfare aziendale, persegue l’obiettivo di consolidare una rete conciliativa territoriale, capace di incrementare i servizi disponibili, con particolare attenzione al time saving e all’assistenza familiare e dell’infanzia, così da consentire ai lavoratori di trovare una maggiore armonia tra vita privata e vita professionale. Si vuole, allo stesso tempo, garantire una maggiore parità tra uomini e donne, nel lavoro e nell’accesso alle opportunità, promuovendo ad esempio misure di lavoro flessibile, servizi di assistenza e supporto al caregiver familiare e per la cura dei figli anche in periodi di chiusura scolastica.

Il partenariato è stato strutturato con lo scopo di integrare il più possibile le diverse esperienze dei singoli partner così da completare la rete conciliativa locale esistente sul territorio del Comune di Voghera e limitrofo. Il costo complessivo del progetto è di € 105.440,29 con finanziamento da parte di Regione Lombardia di € 50.000,00, pertanto il provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’Amministrazione. Subordinatamente all’approvazione del progetto e all’ottenimento del finanziamento, il Comune di Voghera sottoscriverà l’accordo di partenariato. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15 giugno 2022; il progetto in parola avrà la durata di 12 mesi, dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023.

CresciAmo Società Cooperativa Sociale, in qualità di capofila, ha redatto un progetto con il coinvolgimento di due micro/piccole imprese locali oltre al Comune di Voghera. CresciAmo Società Cooperativa Sociale ha maturato esperienza nell’erogazione di servizi socio-educativi in particolare per l’infanzia (da 0 a 6 anni), attraverso l’organizzazione e la gestione di asili nido e scuole di infanzia paritarie, in autonomia e come gestori di scuole comunali sul territorio vogherese e nelle immediate vicinanze e per la disabilità (servizio assistenza scolastica di alunni disabili).

“Il Comune di Voghera avrà una duplice veste importante in questo partenariato – spiega l’Assessore alle Pari Opportunità Simona Virgilio -. Da un lato andrà a perseguire una maggiore armonizzazione delle iniziative attivate con il progetto in parola con quelle presenti sul territorio, rafforzando la rete conciliativa esistente. Dall’altro lato, andrà a promuovere la conoscenza dei servizi conciliativi attivi e la loro integrazione, mettendo a disposizione anche dei propri dipendenti le attività previste nel progetto. Gli obiettivi e le attività progettuali rappresentano un’opportunità importante per favorire azioni rivolte a promuovere iniziative di conciliazione vita – lavoro per Voghera e, in generale, per tutto l’Oltrepo’. E’ importante fare rete per raggiungere insieme obiettivi importanti”.