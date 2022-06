La situazione sembra drammatica, soprattutto perché, secondo le dichiarazioni della nostra lettrice, nessuno è ancora intervenuto malgrado le numerose segnalazioni. E così dopo circa una settimana in cui la donna non riesce a prendere l’auto per andare al lavoro perché attaccata dalla mamma cinghiale che ha paura dei suoi piccoli, ha deciso di scrivere al nostro giornale inviandoci foto e video dell’accaduto, nella speranza che dando risonanza al fatto chi preposto poss9a finalmente intervenire.

Ci riferiamo al fatto che nel giardino della Tortonese, che abita in fondo a Corso Don Orione in un condominio a breve distanza dall’ex Asmt un cinghiale femmina ha figliato e lì ha stabilito la sua casa.

Di seguito le lettera della Tortonese.

*****************

Gentile Redazione Buongiorno

sono una cittadina esasperata. Dopo settimana che contatto i vari organi competenti questa è la situazione (e allega immagine in alto e video) di fronte a casa mia dove non posso accedere al cortile per prendere lauto e andare al lavoro.

Non possiamo accedere al cortile perché il cinghiale ci carica per difendere i suoi piccoli.

Ho avvisato quasi tutti: Sindaco, Carabinieri, Vigili urbani, Guardie zoofilie e altri senza ottenere nulla.

Sono almeno 15 giorni che faccio telefonate ma nessuno fa nulla.

Lettera Firmata

*******************

La situazione è indubbiamente grave e possiamo ipotizzare che nessuno abbia potuto fare nulla in questo se effettivamente i cinghiali sono in un cortile, si tratta di una proprietà privata per cui, se così fosse, dovrebbe essere l’amministratore a dover intervenire se la proprietà è condominiale, facendo rimuovere i cinghiali.

Comunque sia è veramente assurdo quello che sta accadendo.