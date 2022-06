Nei giorni sorsi presso il Salone del Libro di Torino, si è tenuta la premiazione della 38^ edizione del Concorso “Diventiamo Cittadini Europei” bandito dal Consiglio Regionale del Piemonte tramite la Consulta Regionale Europea. La finalità del concorso è quella di promuovere tra gli studenti l’identità europea e ampliare la conoscenza dei diritti connessi alla cittadinanza europea.

Il nostro istituto è risultato vincitore con sei studenti, Chiara Bergaglio (3B Scientifico), Giada Zanella (1A Classico), Alberto Magrassi, Lorenzo Nardo, Diego Persetti e Costanza Tarquini (2A Scientifico), che hanno prodotto un elaborato scritto su temi riguardanti il processo di integrazione europea, le criticità e le aspettative per il futuro dell’Unione.

Gli studenti, accompagnati dalla referente scolastica del progetto professoressa Simona Merlino, sono stati premiati alla presenza dei rappresentanti del Consiglio Regionale del Piemonte e insieme alle altre scuole vincitrici. Agli studenti è stato consegnato l’attestato di partecipazione e l’abbonamento Torino Musei Young.

La premiazione è stata inoltre un’occasione per visitare il Salone del Libro e per ritrovarsi insieme a tanti giovani per un ritorno alla socialità

Complimenti agli alunni vincitori e un ringraziamento agli insegnanti che hanno aderito alla proposta e che li hanno sostenuti.