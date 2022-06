Tre interventi ieri pomeriggio per i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona, fra cui uno di poco conto per i pompieri, ma molto importante per un giovane Tortonese che era disperato per il suo telefono cellulare che era caduto dentro un tombino.

E’ successo in corso della Repubblica, nell’area esterna della scuola Elementare del 1° Circolo dove un giovane, per motivi ancora imprecisati ha visto il suo telefono cellulare sfuggirgli di mano e, con un’incredibile sfortuna, cadere perpendicolarmente dento un tombino.

Il giovane letteralmente disperato e non sapendo cosa fare ha chiesto aiuto ad alcuni suoi amici che erano con lui che hanno dato l’allarme facendo intervenire i Vigili del Fuoco di Tortona.

I pompieri vista la disperazione del giovane e compreso quanto importante fosse per lui quello strumento, hanno forzato il tombino recuperando lo smartphone consegnandolo poi al giovane che ha tirato un sospiro di sollievo.

Un intervento di routine, molto meno grave e pericoloso dei due precedenti che hanno visto i pompieri Tortonesi impegnati nello spegnimento di due incendi di sterpaglie.

Il primo avvenuto poco dopo le 15 lungo la strada provinciale per Castelnuovo Scrivia; il secondo forse il più grave della giornata, lungo la nuova Tangenziale dopo le 18: un incendio di oltre 100 mq. che ha visti l’intervento anche delle Forze dell’ordine cha hanno chiuso la tangenziale al traffico per breve tempo.