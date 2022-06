I soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia gruppo M.O.V.M. Lorenzo bezzi, nei giorni hanno celebrato la Festa della Marina Militare.

Alle ore 10.00 si sono radunati presso il monumento ai caduti del mare in Piazza Roma.

Presenti il Senatore Massimo Berruti, il sindaco di Tortona Federico Chiodi, il Capitano di Fregata Gianluigi Arzani, Il P.E, Giuseppe Calore e il Presidente del gruppo M.B.V,M. Italo Reginato, rappresentanza del Comando carabinieri, del comando VVUU, crocerossine, alpini, soci simpatizzanti e cittadini tortonesi.

La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera, la deposizione della corona di alloro, e a chiudere l’inno del silenzio per ricordare i caduti nell’adempimento del proprio dovere.

Sono iniziate le allocuzioni di rito. Il presidente Italo Reginato ha dato la parola al P.E. Giuseppe Calore che ha voluto ricordare la scelta del 10 giugno come festa della marina Militare inerente l’episodio dell’azione di due motosiluranti che con ardimento e sprezzo del pericolo avevano attaccato la flotta austroungarica, il 10 giugno del 1918 presso l’isola di Premuda e senza perdite avevano affondato la nave ammiraglia Santo Stefano, si è voluto congratulare con tutti i soci che ormai a 18 anni della fondazione del gruppo si è ancora coesi e con tanta voglia di continuare, annunciando la realizzazione di 3 busti per ricordare gli eroi tortonesi, Amm. Carlo Mirabello, il C.F. Vittorio Moccagatta, il C.C. Lorenzo Bezzi a ricordo dei loro sacrificio e dedizione alla marina, del Capitano di Fregata Gianluigi Arzani in rappresentanza della Marina Militare,

ha ripercorso la storia della festa della marina e ha voluto ricordare gli uomini oggi impegnati in tutto il mondo per le missioni di pace, ed infine del Sindaco Federico Chiodi che ha chiuso le allocuzioni elogiando le iniziative del gruppo che danno risalto alla vita sociale della Citta.

Al termine i partecipanti hanno formato un piccolo corteo per raggiungere la chiesa di San Michele Arcangelo per la santa messa.

Per finire la lieta giornata in festa i soci A.N.M.I. si sono recati all’agriturismo della cascina Cabella a Casalnoceto,

Il P.E. Giuseppe Calore