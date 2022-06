In queste ultime settimane le classi seconde dell’Istituto Marconi sia della sede centrale che della sede associata Carbone hanno partecipato al progetto “GREEN YOUTHUB: – Energie giovani per uno smartland tortonese” in collaborazione con l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Tortona e l’Associazione APS “La Fenice”.

Ogni classe ha effettuato un incontro preliminare di presentazione delle attività, in cui i giovani volontari hanno esposto e spiegato l’interessante iniziativa, seguito dalle uscite nelle aree del parco del Castello, del parco dell’Oasi e nella zona verde in prossimità della stazione ferroviaria.

Il progetto è stato seguito dalle docenti Laura Crozza, Valentina Repetto e Roberta Gatti.

L’obiettivo è stato quello di valorizzare e far apprezzare ai giovani le aree verdi della propria città con un vero e proprio censimento degli alberi per una migliore gestione ecologica del verde urbano.

Gli alberi svolgono importanti funzioni per la nostra salute e al nostro benessere: chi non ha mai fatto una passeggiata in collina e apprezzato il paesaggio e l’aria pulita? Essi sono inoltre indicatori di sostenibilità urbana, perché ripuliscono l’aria dall’inquinamento grazie alla fotosintesi e prevengono le frane con le loro radici, le quali partecipano al ciclo dell’acqua, arricchendola coi minerali. Inoltre, gli alberi sono fondamentali per la fauna, che trova in essi il suo riparo.

Certo che per impiegare al meglio le aree verdi della nostra città dobbiamo conoscerle. A questo proposito, l’APS “La Fenice” propone un censimento degli alberi della città di Tortona: stilando un dettagliato archivio e mantenendolo sempre aggiornato, verranno snellite e incentivate la manutenzione e la gestione delle aree verdi. Ciò è incentivato dall’Unione Europea, ma è anche un’azione di cittadinanza attiva, finalizzata al miglioramento dalla città e alla sicurezza degli alberi. Grazie al censimento si possono valorizzare i benefici che gli alberi apportano alla città e creare una rete di associazioni competenti che si occupano delle aree verdi.

Per avvicinare ulteriormente i giovani all’ecologia, “La Fenice” li coinvolge direttamente in questo censimento, organizzando uscite didattiche con le diverse classi dell’Istituto Marconi. Grazie all’utilizzo dell’applicazione “PlantNet” e della piattaforma comunale “GreenSpace Mobile”, il censimento è agevolato e già strutturato.

Vorreste spendere gli stipendi in aria condizionata o riscaldamento, o preferireste un’estate fresca e un inverno più mite? Il risparmio energetico equivale infatti a un risparmio economico; a esso si affianca l’aumento del valore degli immobili della zona. Oltre a tutto ciò, si potrebbero sfruttare direttamente gli spazi verdi per la produzione casalinga di alimenti e di materie prime, quindi coltivare un orto o intraprendere l’hobby del giardinaggio…

Insomma, grazie a questa esperienza abbiamo imparato che gli alberi contano, eccome!

A cura di Teti Lucrezia I.I.S. G. Marconi Tortona – 2AR – Amministrazione Finanza e Marketing