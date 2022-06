Si è risolta solo all’ultimo tiro il 23° Challenge a terne, appuntamento che per tradizione chiude, prima dell’avvento dell’estate, la stagione agonistica sulle piste del Bowling di Diano. Ad aggiudicarsi il Trofeo Colle degli Ulivi è stata la formazione composta dal giovane Edoardo Ippolito e dagli esperti Giovanni Strafforello e Giuseppe Ippolito (Team I Pipponi) che con 1.324 punti (9 partite, 1 scarto) hanno preceduto il Pesto Team (Zavagno-Mazzilli-Bianchi), arrivato a quota 1321. Sul terzo gradino del podio, più staccati nello score, il Team GTS (Gabrielli-Tosetti-Siffredi) con 1.244. Bisogna scendere al quarto posto, occupato dal Team Arnasco (1.209) per trovare la prima rappresentante del gentil sesso, Melania Soldati, impegnata con Luca e Daniele Curto. Un plauso per la formazione familiare composta da Margherita Pesco, Nicola e Laura Acierno, che ha chiuso in sesta posizione (1.188). A livello individuale, ottimi punteggi per Edoardo Ippolito, Matthieu Leotta e Luca Curto.

A seguire la serata e premiare i partecipanti insieme al direttore del Bowling di Diano, Giuseppe Leotta, è stata l’imperiese Vicky Tiragallo, con importanti trascorsi agonistici alle spalle.

In questi giorni le piste dianesi ospitano le sfide dei soci del Cral Adaem, importante realtà torinese che torna dopo qualche anno a svolgere il proprio weekend sportivo nella nostra riviera.

Le competizioni amatoriali, per quanto riguarda il Bowling di Diano, vanno ora in “letargo”. La ripresa è prevista a inizio ottobre con il consueto Memorial Generale.