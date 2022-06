Come ogni estate, anche quest’anno milioni di italiani trascorreranno le vacanze in montagna, per immergersi nella natura e respirare aria fresca, rilassandosi e mantenendosi in forma. Una gita in montagna può durare uno o più giorni, senza mai perdere il suo potenziale benefico per chi la organizza e la vive, ma bisogna prepararsi nel modo corretto. Ecco perché oggi scopriremo cosa indossare e cosa mettere nello zaino.

Cosa indossare quando si fa una gita in montagna

Quando si pianifica una gita in montagna in estate è importante fare una selezione dei posti che si vogliono visitare e tenere conto delle condizioni meteorologiche. Infatti, se all’inizio dell’escursione può splendere il sole, con l’aumentare dell’altitudine il clima potrebbe essere freddo e il cielo nuvoloso. Per questo è importante vestirsi a strati, così da potersi organizzare in base al cambiamento del clima e delle temperature, che in montagna possono farsi piuttosto rigide.

I tessuti di lana o sintetici sono ideali per mantenere il calore corporeo e, al tempo stesso, permettere una corretta dissipazione dell’umidità. Gli strati impermeabili servono per mettersi al riparo dalla pioggia o dal vento, mentre gli scarponi da trekking sono indispensabili per evitare movimenti che possono far male alle caviglie e per avere una presa maggiore sui terreni irregolari.

In sintesi, quando si organizza una gita in montagna, bisogna pensare alla comodità e alla sicurezza, per evitare di rovinarsi questa esperienza. Naturalmente ci sono altri must ai quali pensare, come il cappellino di lana per tenere al caldo la testa e le orecchie, insieme a un paio di guanti e di calzini appositi, indispensabili per proteggere le estremità dal congelamento.

Non potremmo, poi, non nominare anche i pantaloni lunghi anti-vento, ma traspiranti, e i bastoni da trekking, che danno la possibilità di spendere meno energie lungo i tragitti più complessi.

Accessori indispensabili e cibo

Fra gli accessori indispensabili è possibile citare la macchina fotografica, insieme ai prodotti per tenere lontane le zanzare. Anche gli occhiali da sole rientrano in questo elenco, così come gli scaldacollo e gli indumenti intimi di ricambio.

Come sappiamo, non è mai consigliabile avventurarsi in montagna senza un dispositivo GPS funzionante, e senza un kit di pronto soccorso. Per quel che riguarda il cibo, conviene organizzarsi prima di partire, ad esempio portando dei panini con salumi e affettati confezionati, che oggi possono essere comprati anche online e con consegna a domicilio. Mai dimenticarsi dell’acqua e di bevande calde come gli infusi e il tè, insieme agli integratori solubili di sali minerali. Tornando agli accessori utili per una gita in montagna, ecco la torcia frontale, indispensabile per procedere con le mani libere.

Il burro cacao è un altro must, ottimo per combattere la disidratazione delle labbra. Ricordiamo anche la crema solare, poiché in montagna i raggi UV possono essere più dannosi. Infine, si chiude con un dispositivo hi-tech come il powerbank, indispensabile per ricaricare i device elettronici.